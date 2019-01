Cosa prevede il "piano B" di Theresa May sulla Brexit

NO A UN RITARDO DELL'USCITA E NIENTE SECONDO REFERENDUM

All'inizio del suo intervento May ha ribadito di essere disponibile a un «dialogo costruttivo e senza precondizioni» con le opposizioni su un piano B. Ma ha lamentato il forfait del leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, insistendo che un no deal può essere escluso solo sulla base dell'approvazione di un accordo, mentre ha escluso che la richiesta di un rinvio dell'uscita dall'Ue del 29 marzo possa essere rivolta a Bruxelles senza la preliminare indicazione di una nuova bozza d'intesa. Allo stesso tempo è stata rigettata l'ipotesi di un secondo referendum che «minerebbe la fiducia» del popolo britannico nella politica. La premier ha riconosciuto che alcuni deputati le hanno suggerito questa soluzione nei suoi colloqui allargati di questi giorni con esponenti di tutti i partiti, ma si è dichiarata fiduciosa che essa non abbia il sostegno della maggioranza della Camera.

MAY A PRE A UNA RIVISITAZIONE SUL BACKSTOP

La novità principale di May è un maggiore coinvolgimento del parlamento per definire il piano di uscita, l'impegno del governo a garantire i diritti attuali su lavoro, ambiente e sanità nel Regno Unito anche dopo il divorzio e l'impegno a trovare una soluzione che consenta di mantenere un confine senza barriere in Irlanda del Nord allontanando lo scenario di un backstop. Nel suo intervento la premier ha anche escluso in modo piuttosto categorico di rimettere in causa l'accordo di pace del Venerdì Santo. May, però, non ha fatto alcuna apertura concreta alle opposizioni, neppure quando è stata sollecitata da diversi esponenti laburisti di primo piano (Jeremy Corbyn, Ed Milibad, Yvette Cooper e molti altri) ad accettare almeno l'ipotesi di una permanenza post Brexit del Regno Unito nell'unione doganale europea dopo la Brexit se una mozione a favore fosse approvata ai Comuni. Al riguardo si è limitata a dire che la voce del Parlamento va ascoltata, ma anche che «non può essere tradita» la volontà popolare espressa nel referendum del 2016, annacquando la Brexit oltre quanto promesso agli elettori. La premier ha del resto ripetutamente escluso che l'articolo 50 possa essere revocato e l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue bloccata. «È un dovere attuare la Brexit e attuarla con un accordo», ha tagliato corto.

STATUS SPECIALE PER I CITTADINI UE SARÀ GRATUITO

Nel corso del suo intervento Mai si è impegnata anche a eliminare il pagamento della tariffa prevista per i cittadini di Paesi Ue residenti nel Regno Unito chiamati a registrarsi per ottenere lo status speciale destinato a garantire il mantenimento dei diritti attuali dopo la Brexit. La novità consiste nel fatto che la procedura adesso sarà gratis. Una decisione a cui anche il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha plaudito.