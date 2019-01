Cosa sappiamo sulla sollevazione dei militari in Venezuela

Un numero imprecisato di uomini della Guardia nazionale bolivariana ha occupato una caserma nel quartiere di Cotiza, a Nord di Caracas, rivolgendo un appello alla rivolta contro il governo definito «illegittimo» del presidente Nicolás Maduro. Attraverso i social network i militari hanno esortato il popolo e il resto delle forze armate a scendere in piazza. È spuntato anche un video, che ha per protagonista un sergente maggiore della Guardia nazionale, identificato come Alexander Bandres, che dichiara: «Sono qui con le mie Guardie e andiamo avanti. Popolo del Venezuela hai il nostro appoggio! Siamo qui per te, siamo la Guardia nazionale». Un altro reparto dell'esercito - le Forze di azione speciale - e il comandante della Guardia nazionale bolivariana sono giunti sul posto e hanno bloccato l'accesso al settore. Dopo una negoziazione, l'occupazione delle caserma è terminata. Il ministero della Difesa venezuelano ha annunciato l'arresto dei rivoltosi, i quali starebbero «fornendo informazioni» ai servizi di intelligence e alla procura militare.