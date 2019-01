La Francia promette alla Germania un posto al Consiglio di sicurezza Onu

Si può essere d'accordo o meno, ma sicuramente la proposta di portare un solo altro Paese, la Germania, nel Consiglio di sicurezza fornisce una forte sponda a chi critica la guida franco-tedesca dell'Ue.

SALVINI E L'ASSE ITALO-POLACCO AL POSTO DI QUELLO FRANCO-TEDESCO

Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver incontrato a Varsavia il leader del partito di destra PiS, Jaroslav Kaczinski, col quale conta di stringere un'alleanza, ha proposto «un asse italo-polacco al posto di quello franco-tedesco», per mandare in pensione «il duopolio socialista-democristiano che da sempre governa in Europa». Ed il mezzo per arrivarci è sottoscrivere un «patto per l'Europa» tra movimenti affini sul modello di quello Lega-M5s per il governo italiano. La campagna per le europee rischia di diventare una battaglia tra i sostenitori della coppia di Aquisgrana e i suoi oppositori. E Parigi e Berlino non sembrano voler fare niente per evitare che ciò accada.