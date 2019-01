Contro gli Usa Erdogan vuole tornare alla coltivazione della cannabis

Recep Tayyip Erdogan ha nostalgia della canapa. «Mi ricordo che mia madre cuciva borse che usavamo per fare la spesa. Non le buttavi via subito, ma le riutilizzavi. E anche se le buttavi, erano ecologiche. Erano fatte di canapa». Evocando con tono nostalgico gli anni dell'infanzia, il presidente turco ha lanciato la sua ultima scommessa per il futuro del suo Stato: tornare alla coltivazione massiccia della cannabis. Segnalata a sorpresa in un convegno di qualche giorno fa, l'inversione di rotta ha subito scatenato il dibattito, trovando schiere di sostenitori anche nella destra islamica. «In questo Paese abbiamo distrutto la cannabis a causa di alcuni nemici travestiti da amici», ha detto Erdogan, in un apparente riferimento alle pressioni degli Usa per contrastarne la coltivazione e limitarne così il potenziale traffico come stupefacente. Un assist perfetto per i nazionalisti, che accusano Washington di aver ripetutamente destabilizzato la Turchia, strizzando l'occhio ai presunti golpisti di Fethullah Gulen e sostenendo i curdi in Siria.«La produzione di cannabis è una questione nazionale», ha titolato il giornale Dirilis Postasi, espressione degli ambienti dell'islam politico di Ankara.