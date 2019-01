Merkel e Macron contestati alla firma del Trattato di Aquisgrana

COSA PREVEDE IL TRATTATO

Il Trattato mira a rafforzare le relazioni bilaterali interne all'Unione europea, in un momento di debolezza per la forte ascesa di movimenti populisti e nazionalisti. Il testo, a quattro mesi dalle elezioni europee, ha comunque suscitato forti polemiche a Parigi, dove sia i partiti di destra, sia quelli di sinistra hanno denunciato una perdita di sovranità e un presunto "allineamento" del Paese a Berlino. Il Trattato, pensato per completare quello del 1963, prevede una convergenza delle politiche economiche, estere e di difesa dei due Paesi, la cooperazione nelle regioni transfrontaliere e un'«assemblea parlamentare congiunta» composta da 100 deputati francesi e tedeschi. I due Paesi, inoltre, adotteranno una «clausola di difesa reciproca» in caso di aggressione, sulla falsariga di quella prevista dalla Nato, e potranno schierare risorse insieme in caso di attacco terroristico o cooperare a importanti programmi militari. Di fatto, però, il Trattato sarà firmato da due leader indeboliti. Merkel, infatti, si appresta a lasciare l'incarico nel 2021 e Macron è alle prese con i gilet gialli. Parigi e Berlino sono poi lontane su temi come il bilancio dell'eurozona, la tassazione dei giganti digitali o l'esportazione degli armamenti.