Non è Aquisgrana la soluzione al mal d'Europa

Aver cercato di rilanciare il Trattato dell’Eliseo, una icona che viene estratta ogni tanto come il sangue di San Gennaro, è dovuto molto più alle debolezze politiche attuali di Merkel e Macron che a una strategia. Con Aquisgrana confermano la loro presenza sulla scena, ammaccati ma ancora lì, una in calo e in uscita, l’altro non ancora in sella 20 mesi dopo le Presidenziali del 2017. Una serie di impegni economici, diplomatici, persino militari sono stati rilanciati, simulacri bilaterali che possono e potrebbero trovare muscolo solo su un fronte multilaterale europeo, sia pure su iniziativa franco-tedesca: non è troppo questione di proponenti, purché il risultato sia utile e condiviso. L’arrivo dell’oste, e quindi i veri conti, saranno con il voto di maggio. Risultati di un certo tipo decreterebbero la vacuità delle cerimonie di Aquisgrana. Risultati di un altro tipo, se Parigi e Berlino saranno lungimiranti, ne farebbero un tavolo da allargare a tutti i partner, o a quanti fra questi lo desiderano.

UN ARGINE ALL'ONDA SOVRANISTA

La risposta centrale che ci si attende a maggio è la seguente: l’onda sovranista è travolgente o no? Che ci sia e sia ancora in ascesa, come certamente decreterà il voto, è chiaro. Ma quanto in ascesa? Circolano a Bruxelles, in ambienti Ue, analisi riservate sulla possibile ripartizione dei seggi. Danno un quadro meno ottimistico di quello dei sondaggi ad aggiornamento continuo di Politico. Ma non pessimo, per chi ancora vuole l’Europa. Popolari e socialisti perderebbero circa 120 seggi sui 400 attuali; i 68 liberaldemocratici di Alde guadagnerebbero qualcosa; ci sarebbero poi una ventina, forse 17, francesi di En Marche, e la maggioranza assicurata dai Verdi. Dei 230 voti circa dell’opposizione, al massimo due terzi sarebbero di sicura fede sovranista, dove l’unico exploit con il raddoppio dei seggi (da 37 a 80-82) è attribuito a Enf, il gruppo dei lepenisti e dei leghisti italiani. Insomma, gli anti-Ue sarebbero ben più numerosi, e soprattutto rumorosi, ma insufficienti. Se va così, se ne parlerà al prossimo giro, nel 2024.