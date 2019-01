Trump e il boomerang del pregiudizio

Come nelle barzellette che iniziano con «ci sono un americano, un italiano e un tedesco…», venerdì 18 gennaio 2019 si sono trovati davanti al Lincoln Memorial di Washington tre gruppi completamente diversi e per motivi completamente diversi. Il primo era composto da cinque persone appartenenti ai Black Hebrew Israelits, una specie di setta religiosa che promuove valori cristiani ed ebraici e che pensa che il popolo nero sia il prescelto da Dio. Il secondo era un gruppo di nativi americani, quasi tutti anziani, arrivato nella Capitale per la marcia degli indigeni suonando tamburi, pregando e ballando. L’ultimo era un gruppo di studenti di un liceo del Kentucky la maggior parte dei quali indossava un cappellino rosso con la scritta «Make America great again», lo slogan di Donald Trump. Gli studenti erano arrivati dal Sud in pullman per protestare contro l’aborto. Tre gruppi completamente diversi non solo per etnia, ma anche per età e idee politiche. Il più numeroso era quello dei ragazzini che hanno cominciato a urlare slogan contro l’aborto, facendo arrabbiare il gruppo degli israeliti, che a loro volta hanno cominciato a insultarli. La tensione è salita insieme con i toni. A un certo punto, uno degli studenti si è spogliato e ha cominciato a intonare l'inno della scuola seguito da tutti i compagni.