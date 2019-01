Lo shutdown Usa rischia di danneggiare le attività dell'Fbi

A RISCHIO INFORMATORI

«È fondamentale stanziare immediatamente i fondi per l'agenzia», ha affermato Thomas O'Connor, presidente della Fbi Agents Association, sottolineando come tra i problemi più gravi causati dallo shutdown c'è l'impossibilità in molti casi di pagare informatori e traduttori e quella di spiccare mandati di comparizione o capi di accusa verso persone accusate di violenze, traffico di droga e di bambini, riciclaggio di denaro sporco, terrorismo.

LABORATORI SENZA FORNITURE

Ma molti uffici dell'Fbi sono oramai a corto di strumenti basici ed essenziali per portare avanti la propria attività, come pneumatici per le proprie auto, tamponi per il test del Dna o ancora carta copiativa. «Sono in ballo indagini che non possono essere gestite come un interruttore che si spegne e poi si riaccende», ha affermato O'Connor. Ma a saltare sono stati anche corsi di addestramento e viaggi di lavoro. Diversi casi sottocopertura, comprese le inchieste per corruzione, sono stati bloccati per timore dei supervisori di non avere i fondi per le operazioni.

I RISCHI NEL CASO IN CUI SALTI IL SECONDO STIPENDIO

Diversi ufficiali sono preoccupati che tra gli agenti possa esplodere la rabbia in modo esponenziale soprattutto se alla fine di gennaio dovesse saltare il secondo stipendio consecutivo. La denuncia dei sindacati è quella che gli uomini impegnati nel combattere criminali e terroristi possano fronteggiare una dose extra di stress, ma soprattutto una netta esposizione finanziaria. «Non stiamo giocando con la Playstation», ha detto una fonte del Bureau, «questa situazione è orrenda». Lo shutdown colpisce non solo il Dipartimento di giustizia da cui dipende l'Fbi, ma anche il Dipartimento di stato, quello dell'Agricoltura, quello degli interni e altre agenzie federali.