Il sovranismo è solo una fase, lo dice Hegel

L'IDEA DI PROGRESSO E LA DIALETTICA HEGELIANA

Sembra che viviamo tempi davvero bui, tanto da far vacillare la convizione che lo sviluppo della storia abbia come orizzonte il progresso. Ma per fortuna ci viene in soccorso un grande pensatore tedesco del XIX secolo, un uomo che spiegò bene la teoria del progresso non lineare: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, nei suoi studi, sembra rassicurarci: per quanto sembri impossibile, il progresso avviene comunque. La sua concezione del progresso è legata a un termine intraducibile: Aufhebung, che racchiude il significato di privazione e di conservazione. Per Hegel la storia segue uno schema paragonabile alla dialettica: una tesi viene contrapposta all'antitesi, entrambe sublimano poi nella sintesi. Sia la tesi che l'antitesi contengono parti della verità, ma sono anche visioni esagerate, estreme e distorte del tutto, necessitano quindi dello scontro per poter interagire, fino a quando i loro migliori elementi trovano risoluzione in una sintesi. Non si può avere il progresso senza questo necessario processo.