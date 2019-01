C'è stata una sparatoria in banca in Florida

ALLARME

Francia, ostaggi a Roubaix: spari contro la polizia

Tre uomini asserragliati in una villetta hanno aperto il fuoco con armi da guerra. L'episodio non è legato ad un atto terroristico. Tutte le persone coinvolte messe in sicurezza. Presi due sequestratori, il terzo è stato ucciso. Foto.