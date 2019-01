Juan Guaidó si è autoproclamato presidente del Venezuela

GUIADÓ CHIEDE L'APPOGGIO AI MILITARI

Per Maduro, 56 anni, al potere dal 2013 quando successe a Hugo Chavez, è decisamente il giorno più lungo, dopo che lo scorso 11 gennaio si è insediato per il suo secondo mandato. E la tensione a Caracas e in tutto il Paese è alle stelle. Una folla enorme il 23 gennaio si è riversata in strada e solo nella capitale, a seguito degli scontri con la polizia e con la guardia nazionale, sono stati registrati almeno cinque morti e diversi feriti. «Resteremo qui finché il Venezuela non sarà liberato», ha promesso Guaidò dopo il giuramento, chiedendo all'esercito di mollare Maduro e di ristabilire i dettami della Costituzione. «Oggi abbiamo un appuntamento storico con la nostra patria: civili, politici e militari, avremo l'opportunità di ritrovarci con il popolo in tutto il Venezuela», ha detto attraverso i social. «Fratelli e sorelle, sappiamo molto bene che la violenza è l'arma dell'usurpatore, la nostra è invece la voce di milioni di venezuelani che oggi incontreremo di nuovo in strada, in pace per il Venezuela», ha aggiunto.

UNA SFIDA AL REGIME DI MADURO

L'autoproclamato ha sfidato così il regime in un'escalation che mette in pericolo innanzitutto la sua persona, visti i precedenti di oppositori arrestati, esiliati e addirittura, hanno accusato le associazioni per i diritti umani, torturati. «Gli occhi del mondo sono tutti puntati su di noi», ha tirato però dritto Guaidò. In rivolta contro Maduro sono soprattutto i quartieri operai di Caracas, quelli che una volta lo sostenevano e che ora, ridotti allo sfinimento da una crisi economica senza fine, si schierano invece col giovane ingegnere industriale di 35 anni, sempre più popolare soprattutto da quando l'ex pupillo di Chavez ha strappato ogni potere proprio all'Assemblea nazionale, nel tentativo di stroncare la sommossa.