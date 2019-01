In Cina il motore di ricerca di Microsoft Bing è inaccessibile

Microsoft produce una versione modificata di Bing per la Cina ed è normalmente disponibile, anche se con certi termini censurati. Come raccontato da Lettera43.it anche Google che ha lasciato l'ex Impero Celeste nel 2010 per non adeguarsi ai criteri restrittivi della censura di governo sulla Rete sarebbe pronto a tornare in versione censurata per non perdere un mercato da 1,3 miliardi di persone. All'epoca il fondatore Sergey Brin aveva dichiarato, riferendosi alle sue origini nella Russia sovietica: «Mi tocca più che ad altri perché sono nato in un paese con un governo totalitario e ho visto cosa significa nei primi anni della mia vita». Quest'anno però c'è stata la giravolta e la sottomissione di Big G alle maglie del controllo cinese, con lo sviluppo di un nuovo sistema di ricerca chiamato Dragonfly e nuove app ad hoc che dovrebbero essere presentate tra pochi mesi.