Carlos Ghosn si è dimesso da presidente di Renault

Con il perentorio rifiuto delle autorità giapponesi di concedere la libertà su cauzione per l'ex tycoon 64enne, Parigi, è di fatto costretta a cambiare rotta, e dopo due settimane dalle smentite per mezzo del ministro dell'EconomiaLe Maire, si appresta a nominare la nuova dirigenza a capo dell'azienda transalpina, il cui 15% del capitale è in mano al governo. Con il suo 43,4% in Nissan, la Renault deriva gran parte dei suoi utili dai dividendi della casa auto nipponica, e dipende da quest'ultima per la sua tecnologia avanzata dei motori elettrici. Le vetture Nissan, inoltre, vengono prodotte negli stabilimenti in Francia contribuendo all'occupazione.

L'ASSETTO SOCIETARIO DI RENAULT E NISSAN

Sotto il profilo societario, Nissan, ha il 15% di Renault ma è priva di diritti di voto in assemblea, malgrado una capitalizzazione di mercato quasi doppia rispetto alla partner francese. I media giapponesi descrivono nei particolari il processo 'mirato' della casa d'oltralpe di consolidare la posizione di predominio all'interno dell'alleanza. Già nel 2015, l'attuale presidente francese e allora ministro dell'Industria, Emmanuel Macron, aveva puntato a rafforzare la posizione di Renault attraverso la 'legge Florange', una norma anti-speculazione che garantiva diritti di voto doppi per gli azionisti di lungo termine. Ghosn fu inizialmente contrario alla decisione interventista di Macron, ma i due raggiunsero un compromesso sullo scopo di esercitare i diritti nelle questioni strategiche della società. La successiva richiesta del governo di Parigi a Ghosn, all'inizio del 2018, di rendere il processo di integrazione 'irreversibile', si è scontrata con il brusco arresto dell'ex top manager, avvenuto a metà novembre a Tokyo.