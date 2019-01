Chi sono gli alleati del Venezuela di Maduro

In particolare il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador potrebbe rappresentare un elemento-chiave nei difficili equilibri dell’area: il 9 dicembre scorso Città del Messico non ha firmato il documento di non riconoscimento nei confronti di Maduro, messo a punto dagli altri membri dell’alleanza del cosiddetto Gruppo di Lima. Mentre Brasile, Cile, Colombia, Perù hanno anche deciso, insieme al Canada, di vietare l’ingresso nei propri Paesi a ministri e funzionari di Caracas (il Paraguay ha anche chiuso la propria ambasciata a Caracas), il Messico ha preso parte al giuramento di Maduro per il nuovo mandato tramite il proprio ambasciatore nella capitale venezulana. Lo stesso Maduro ha “ricambiato” presenziando il primo dicembre scorso alla cerimonia di insediamento del capo di Stato messicano Obrador, gridando: «¡Viva México!». L'equidistanza del Messico sarebbe dovuta principalmente a una politica di non ingerenza negli affari esterni degli altri Stati, adottata da Obrador. Resta da capire, però, come Città del Messico reagirà che all’esodo dei venezuelani (se ne calcolano 2,2 milioni) in seguito alla deriva autoritaria di Caracas: emigranti che sono destinati a riversarsi in buona parte anche nel territorio messicano, già alle prese con la linea dura di Trump sul muro.