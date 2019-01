La fascinazione del M5s per il Venezuela di Maduro

L'ultimo pentastellato a esporsi in questo senso è stato il deputato Pino Cabras il quale il 23 gennaio, in commissione Affari esteri alla Camera, prima ha elogiato il sistema elettorale venezuelano, «giudicato dal Carter Centre tra i migliori ed i più efficienti al mondo», quindi ha evidenziato come «la stampa gode di un’ampia libertà di espressione, soprattutto se confrontata con la situazione di altri Paesi latino-americani». Falso, a giudicare dal World Press Freedom Index del 2018, che vede il Venezuela 143esimo su 180 Paesi e maglia nera nel continente. Le parole di Cabras sono arrivate in risposta alla risoluzione presentata in Commissione da Fratelli d'Italia, che invitava «a non riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali svoltesi in Venezuela il 20 maggio 2018 e, dunque, il secondo mandato presidenziale del dittatore comunista», oltre «a dare precise indicazioni all'ambasciatore d'Italia in Venezuela di non accettare qualsivoglia invito a cerimonie ufficiali che prevedano la presenza» di Maduro. Nulla di più inopportuno, secondo Cabras. Perché «il regime gode di un ampio sostegno popolare» e «occorre evitare ogni forma di ingerenza, che rappresenta un principio di diritto internazionale, dal momento che analoghe interferenze esterne hanno prodotto situazioni di caos incontrollato, come è accaduto, in Libia».

DI MAIO, DI BATTISTA, DI STEFANO: MADURO VISTO DAL M5S

Proprio in Libia il Venezuela di Maduro era stato chiamato da Luigi Di Maio a svolgere un ruolo di garanzia, nei panni di mediatore della crisi fra Tripoli e Tobruk. In una intervista rilasciata nel maggio del 2017 a La Stampa, l'attuale vice premier pentastellato propose «una conferenza di pace che coinvolga i sindaci e le tribù, mediata da Paesi senza interessi, tipo quelli sudamericani del gruppo Alba (Alleanza bolivariana di cui fanno parte Cuba e Venezuela ndr)». Tradotto: la (tentata) investitura di Maduro a broker di una delle più intricate crisi internazionali. Tre mesi dopo, anche il giramondo Alessandro Di Battista, incalzato sulla presidenza del leader chavista da un militante di Forza Europa, evitò di condannarne apertamente la condotta autoritaria: «Entrambi gli schieramenti fanno molti errori», disse, «la situazione è molto difficile». Il tema era caldo. All'inizio di quell'anno, all'alba delle proteste anti-governative che avrebbero scosso il Paese per mesi e visto la morte di 165 persone, una delegazione grillina aveva visitato il Venezuela, incontrando esponenti dell'esecutivo sudamericano in occasione della commemorazione della morte di Chàvez. E sollevando un polverone.