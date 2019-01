Cosa succede in Venezuela dopo le proteste contro Maduro

MADURO SI APPELLA AL «POPOLO COMBATTENTE»

Maduro, tuttavia, non è affatto disposto a mollare la presa sul Venezuale. E sui social network ha chiamato il «popolo agguerrito e combattente» alla mobilitazione, per «difendere la patria». Il Venezuela, ha detto ancora l'erede di Chavez, «vuole la pace, nessun colpo di Stato, nessun interventismo».

GLI STATI UNITI NON RITIRANO I LORO DIPLOMATICI

Maduro ha chiesto anche agli Stati Uniti di ritirare il loro personale diplomatico da Caracas. Affacciandosi dal balcone del palazzo presidenziale, ha arringato la folla dei suoi fedelissimi: «Da qui non ci muoviamo perché siamo stati eletti dal popolo. Solo così si diventa presidenti!». Poi ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, dando 72 ore affinché tutto il personale diplomatico lasci il Paese. Ma il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha risposto a muso duro: «Maduro non ha l'autorità legale per rompere le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti o dichiarare persone non grate i nostri diplomatici». Guaidó, al contrario, riconosciuto come presidente ad interim da Washington, «ha invitato la nostra missione a restare in Venezuela».