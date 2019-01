L'appello di 30 intellettuali europei per il futuro dell'Ue

«DIFENDERE L'EUROPA PER NON SOCCOMBERE AL POPULISMO»

«Dobbiamo difendere l'Europa, oppure soccombere sotto le ondate del populismo», si legge nei manifesto. «Dobbiamo riscoprire il volontarismo politico o accettare che il risentimento e l'odio ci circondano e sommergano». Il riferimento è per le elezioni europee di maggio e al rischio di un'avanzata dei partiti populisti. Gli intellettuali mettono nero su bianco che è necessario compiere uno sforzo per fermare l'onda, altrimenti il rischio è di avere una delle votazioni «più calamitose che l'Europa abbia mai conosciuto, con la vittoria dei sabotatori, una disgrazia per chi crede nell'eredità di Erasmo da Rotterdam, Goethe o Dante». Il rischio, hanno scritto, è quello di verder trionfare «il disprezzo per l'intelligenza e la cultura, con un'esplosione di xenofobia e antisemitismo».

LA GEOPOLITICA DELL'ABBANDONO

Nel documento emerge soprattutto un senso di scoramento, quasi di assenza: «Abbandonati dall'altro lato della Manica e dell'altra sponda dell'Atlantico dai due grandi alleati he nel secolo precedente ci hanno salvati per ben due volte dal suicidio, siamo ora vulnerabili alla crescente manipolazione del padrone del Cremlino». Con chiari riferimenti allo scenario che vede l'Ue abbandonata dalla Londra della Brexit, dal nuovo isolazionismo di Washington voluto da Trump e minacciata dalle mire di Mosca.

I FIRMATARI DELL'APPELLO

Ufficialmente il documento è stato redatto dal filosofo francese Bernard-Henri Lévy, ma co-firmato da scrittori come Ian McEwan, Salman Rushdie, Milan Kundera e i Nobel Herta Müller, Orhan Pamuk, Elfriede Jelinek e Svetlana Alexievitch. Tra gli italiani ci sono invece Roberto Saviano, Eugenio Scalfari e Claudio Magris. «Noi», continua il documento, «ci consideriamo tra i patrioti europei che comprende cosa c'è in ballo. Tre quarti di secolo dopo la sconfitta del fascismo e 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino c'è una nuova battaglia della civiltà da portare avanti». Una battaglia contro quelli che vengono definiti come «becchini». La forza dell'Europa unita, scrivono ancora, «è l'unica abbastanza virtuosa per scongiurare i nuovi segni di totalitarismo che che vogliono trascinarci nelle miserie delle epoche buie».