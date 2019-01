La Spagna ha chiesto a Maduro nuove elezioni in Venezuela

BORRELL: «UE NON RICONOSCE ELEZIONE DI MADURO»

«Non vogliamo decidere noi chi governa il Venezuela, vogliamo che siano i venezuelani a farlo», ha sottolineato il capo della diplomazia spagnola, secondo il quale Maduro deve convocare elezioni «a tempi molto brevi» perché «sennò perderemo l'occasione nella quale per prima volta l'opposizione venezuelana si è mossa in modo unito, esplicito e forte». Borrell ha ricordato che l'Ue «non riconosce la legittimità del signor Maduro perché consideriamo che non è stato eletto in elezioni democratiche» e dunque «ora la domanda è: in che modo dobbiamo agire per garantire che il popolo venezuelano si esprima in modo libero e sicuro?». Il ministro spagnolo ha segnalato che è previsto per oggi un incontro di Guaidò con la stampa a Caracas, e ha chiesto al governo di Maduro che «rispetti la sua immunità parlamentare».