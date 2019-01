Le purghe di Erdogan nelle università mettono in fuga la borghesia

A coloro che sono stati cacciati per decreto di emergenza è stato proibito di lavorare per qualsiasi istituzione pubblica o per qualsiasi scuola o università privata. Per loro non è stato nemmeno possibile andare a lavorare all'estero, poiché loro passaporti sono stati stracciati. Sostanzialmente, come spiega il Merip, sono stati condannati alla «morte civile». In qualche caso, purtroppo, la morte civile è diventata morte vera e propria: 37 degli espulsi si sono suicidati per disperazione. «L'intervento governativo senza precedenti ha causato un danno irreparabile all'educazione superiore turca», denuncia il Merip, «creando un clima di paura e autocensura che avrà pesanti effetti a lungo termine sull'istruzione e il pensiero critico in Turchia».

L'ESODO DEI CERVELLI

Le purghe stanno avendo conseguenze gravi anche su coloro che non vengono colpiti direttamente. Spaventati dalla stretta del presidente, che dopo il referendum costituzionale del 2017 ha incrementato ulteriormente i suoi poteri, centinaia di migliaia di cittadini sono scappati all'estero. Si tratta di appartenenti alla fascia medio-alta della popolazione, che possono permettersi di trasferirsi altrove. Un'emigrazione di massa della classe non solo più benestante, ma anche maggiormente istruita. Che sta portando a un impoverimento economico e soprattutto di competenze. Secondo una recente inchiesta del New York Times, nel 2017 69 mila persone si sono trasferite all'estero. Nel 2018 questo numero è cresciuto a 113 mila e la tendenza è in crescita. Una vera e propria fuga di cervelli che può riportare il Paese indietro di decenni e che mette a repentaglio il tentativo di Erdogan di riportare la crescita ai livelli pre-2016. Erdogan e il suo partito (l'Akp) hanno istituito un sistema costituzionale ruotante intorno alla figura del presidente e le università sono state ristrutturate completamente per riflettere il nuovo assetto del Paese. La libertà accademica e l'autonomia delle istituzioni, da sempre deboli in Turchia, sono state spazzate via.