Cosa succede in Venezuela tra Juan Guaidó e Nicolas Maduro

LE TRE MOSSE DI GUIADÒ PER ABBATTERE MADURO

Il presidente dell'Assemblea generale ha insistito su quello che lui definisce un «programma di restituzione della democrazia» in tre punti: la «fine dell'usurpazione», intesa come la presidenza considerata illegittima di Maduro; la creazione di un esecutivo di transizione e il ritorno d'urgenza alle urne con garanzie democratiche. Per ottenere tutto questo, ha spiegato, è necessario riattivare la protesta di piazza, con cortei tra il 26 e 27 gennaio e un'iniziativa più importante la settimana prossima, ed aumentare la pressione internazionale su Maduro. Guaidò ha ringraziato i molti paesi che lo hanno già riconosciuto, assicurando che ben presto saranno di più. Dal Brasile, uno dei primi Paesi a farlo, è arrivata anche la proposta di un salvacondotto per consentire a Maduro e ai suoi di lasciare il Venezuela.

MADURO APRE SOLO ALLA MEDIAZIONE DI MESSICO E URUGUAY

Dal Palazzo di Miraflores, il presidente in pectore si è mostrato inflessibile, ribadendo che il suo governo è vittima di un «golpe» orchestrato da mesi dal governo degli Usa, spiegando anche che in Guaidó in realtà è un «agente dei gringos» americani. L'erede di Chavez ha ripetuto che è disposto ad accettare la proposta di mediazione con l'opposizione fatta da Messico e Uruguay e si è detto «molto compiaciuto» dal fatto che gli Usa abbiano chiesto una sessione del Consiglio di Sicurezza Onu per discutere della crisi in Venezuela che si terrà il 26. «Questo servirà a far capire al mondo quale è la verità!», ha assicurato il presidente, che ha anche annunciato manovre speciali per garantire che la popolazione venezuelana sia pronta in caso di un intervento militare americano. Nel frattempo, dal Messico il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha ribadito che il suo paese è disposto a sponsorizzare un dialogo se le parti lo richiedono. Ma Guaidò ha già respinto la proposta: «Non partecipo a dialoghi inutili e dilatori», ha detto.