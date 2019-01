Cosa sappiamo del crollo della diga di Belo Horizonte in Brasile

Nove morti e trecento dispersi è per ora il bilancio del crollo di una diga di scarti minerari avvenuta nel primo pomeriggio del 25 gennaio in Brasile. Il disastro è successo a Brumadinho, una piccola località del Minas Gerais. L'onda di fango e rifiuti ha investito vari edifici e la piccola località di Vila Ferteco. Nello stesso Stato nel novembre 2015 un'altra chiusa cedette a Mariana, causando il più grande disastro ambientale della storia del Paese e 19 morti. «Dopo la strage di tre anni fa abbiamo fatto tutto quello che era possibile per garantire la sicurezza e la stabilità», ha commentato Fabio Schvartsman, presidente della società Vale, proprietaria dell'impianto. «Il fatto è che non sappiamo ancora cosa è successo».

ATTESO ANCHE BOLSONARO

Da parte sua, il presidente Jair Bolsonaro , atteso il 26 gennaio a Brumadinho, ha commentato che «dopo la tragedia del 2015, si poteva sperare che questo tipo di disastro non si sarebbe ripetuto, ma evidentemente non è stato così». Nel frattempo il governo ha formato un gabinetto di crisi a Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais, mentre sono stati i pompieri locali, i primi a lanciare le operazioni di ricerca delle persone rimaste sotto il fango (sono circa un centinaio quelle salvate).