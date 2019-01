Essere elettori disabili in Europa: un percorso a ostacoli

Se daremo un'occhiata alle notizie riportate dai media nei giorni successivi al voto sicuramente troveremo almeno un episodio in cui una persona in sedia a rotelle avrà incontrato numerose difficoltà nell'esercizio del proprio sacrosanto di diritto di scegliere i propri rappresentanti politici o amministrativi a causa di scalini, ascensori rotti, montascale non funzionanti, ecc. Già, quando pensiamo al concetto di inaccessibilità riferito a una persona disabile, ci immaginiamo per senso comune l'omino stilizzato bianco in carrozzina su sfondo blu, rappresentativo dei cittadini e cittadine con una disabilità motoria. Tuttavia, garantire l'esercizio del diritto di voto non si esaurisce consentendo a tutti di raggiungere fisicamente il seggio elettorale.

UN PROBLEMA CHE RIGUARDA L'ITALIA, MA NON SOLO

Poter entrare ai seggi è un indice di accessibilità, ma non è l'unico. Bisogna anche, per esempio, essere in grado di vedere il nome del candidato o della lista da contrassegnare con una croce e, ancor prima, di poter leggere, ascoltare e capire il contenuto dei programmi elettorali e delle proposte avanzate dalle varie forze politiche. Se poi vogliamo ragionare in senso più ampio, il processo incomincia ancora più lontano dal punto di vista socio-politico e culturale e cioè dal dovere di consentire e incentivare la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita politica, al pari di tutti gli altri cittadini. Già altrove abbiamo potuto constatare l'attenzione e la premura – sono ironica – dei rappresentanti italiani in parlamento nel rendere fruibili da tutti i contenuti e i programmi di partito o coalizione. Verba volant, facta manent. Basta anche solo ricordarci di quanto poco accessibili sono quei documenti per capire quanto ai nostri politici interessi veramente spendersi a nostro favore. Anche il resto d'Europa non è messo bene, però. Stando a quanto dichiarato dall'European Disability Forum, milioni di europei con disabilità sono ancora impossibilitati a votare e partecipare alle elezioni.