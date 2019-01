Cosa sapere sulla manifestazione del 26 gennaio dei gilet gialli

I FOULARD ROSSI CONTRO I GILET GIALLI

Dalla Francia dei sondaggi e da quella delle piazze cominciano ad arrivare segnali di insofferenza verso una protesta particolarmente pesante per Parigi e le principali città, da 10 settimane provate delle ricadute economiche del commercio e dei servizi. Domenica 27 esordirà in piazza, a Parigi, la Francia che «non è in gilet giallo», quella dei cosiddetti "foulard rossi", gruppo nato anch'esso sul web e formato da cittadini esasperati dalla situazione, una sorta di maggioranza silenziosa. I foulard rossi dovrebbero sfilare domenica a poche decine di metri da dove i protagonisti della prima "notte gialla" potrebbero aver concluso pacificamente la loro veglia.

A PARIGI PREVISTI 7 MILA AGENTI

I piani dei foulard rossi sono ancora da verificare, intanto la capitale ha deciso di preparasi di nuovo ai gilet gialli con 7 mila agenti per le strade, un numero che dovrebbe arrivare a 8 mila al picco della marcia nel pomeriggio. Secondo gli ultimi programmi le manifestazioni per le vie di Parigi dovrebbero essere quattro, di queste una dagli Champs-Elysees alla Bastiglia e un'altra a poche centinaia di metri, a République, ma proprio mentre l'altra potrebbe essere sul punto di sciogliersi.

SEGNALI DI RIPRESA PER MACRON

Intanto i sondaggi hanno registrato un aumento di popolarità per l'inquilino dell'Eliseo (+ 3 punti facendo la media dei vari studi), non solo. La disoccupazione sembra aver invertito la rotta scendendo ai minimi dal 2014. Segni che hanno convinto il presidente a uscire allo scoperto. Il 24 ha avuto un faccia a faccia di circa tre ore in un paese al centro della Francia con circa 300 gilet gialli, con uno scambio senza filtri durante il quale ha risposto a tono, ma anche lasciandosi scappare delle battute.

LE SPACCATURE NEL MOVIMENTO

Nel movimento, la mossa di Ingrid Levavasseur di annunciare la presentazione di una lista per le elezioni europee ispirata ai gilet gialli ha scatenato reazioni in qualche caso violente come alcune minacce di morte. Ma sul web hanno trovato posto anche altre reazioni, fino a chiedere chi ci fosse dietro alla scelta di Levavasseur. Intanto sono comparsi i primi sondaggi sulile lista "gilet gialli" accreditata al 13%. Un valore di tutto rispetto che la farebbe diventare possibilmente terzo partito di Francia. Allo stesso tempo questa mossa eroderebbe almeno tre punti al Rassemblement National di Marine Le Pen portando il suo distacco da En Marce! ad almeno sei punti che seppur a fatica si confermerebbe la prima forza politica del Paese.