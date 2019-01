Trovato morto Julen, il bimbo caduto nel pozzo

Non ce l'ha fatta il piccolo Julen. I soccorritori l'hanno raggiunto all'1.25 della notte tra il 25 e il 26 gennaio dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove il bambino era caduto a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il piccolo, trovato a oltre 100 metri sotto terra, era senza vita. «Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari «le più sincere condoglianze». Appresa la notizia, il padre del bimbo di due anni ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale di un'ambulanza presente all'uscita del pozzo. Non si hanno notizie delle sue condizioni.