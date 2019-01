Merkel, Macron e Sanchez pronti a riconoscere Guaidò

L'ITALIA NON SA COSA FARE

Diversa, al momento, la posizione dell'Italia che auspica una soluzione democratica senza però schierarsi ufficialmente né con Guaidó né con Maduro. Come riassume infatti Huffington Post infatti da una parte c'è Matteo Salvini che in un tweet del 24 gennaio si è schierato apertamente contro il secondo: «Prima se ne va, meglio è», ha scritto. Poi c'è il sottosegretario leghista agli Affari esteri Guglielmo Picchi che sostiene come il Paese non possa esporsi fino a quando gli equilibri politici a Caracas non siano definiti. «Allo stato delle cose ogni nostra decisione potrebbe compromettere l'incolumità dei nostri connazionali», ha spiegato a La Stampa. Infine ci sono i 5 stelle, che non hanno ancora trovato un compromesso tra i vari punti di vista. Nel frattempo Guaidó in un'intervista sempre sul quotidiano torinese si è rivolto proprio a Roma: «Abbiamo bisogno del loro appoggio», ha detto riferendosi anche all'Unione Europea (dove può contare sul sostegno di Antonio Tajani e Donald Tusk).