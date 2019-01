Chi sono i foulard rossi, i manifestanti anti gilet gialli

IL LEADER: UN INGEGNERE DI TOLOSA

In prima fila, l'ideatore dell'iniziativa, Laurent Soulié, 51 anni, ingegnere di Tolosa che a metà dicembre aveva annunciato di voler lanciare «un messaggio in bottiglia nel mare». A lui si sono uniti i "foulard rouges" che già esistevano come movimento di contestazione ai blocchi stradali. Il patto fra le due componenti è di non dichiararsi sostenitori del presidente Macron ma della "Republique". Il movimento è composito, l'appoggio dei politici della maggioranza è sotto traccia, per non aumentare la tensione mentre è in corso il Grande dibattito nazionale lanciato da Macron appena una settimana fa. Il corteo del 27 è partito da place de la Nation per arrivare a Bastille, obiettivo dichiarato, 20.000 partecipanti per questo primo appuntamento.