Quelle divise che uniscono Salvini, Assad e Mussolini

BASHAR AL ASSAD IN MIMETICA SUI POSTER

L'eritreo Isaias Afewerki, ex guerrigliero come al Bashir, è in testa al regime più militarizzato al mondo ma contrariamente alle aspettative ha abbandonato l'uniforme, almeno dalle (poche) immagini che arrivano. E lo stesso vale per il «grande maresciallo», come si fa chiamare dai nordcoreani, Kim Jong-un: il giovane dittatore è quasi sempre mostrato dalla propaganda a parate militari e in procinto di lanciare missili, ma sempre in vesti civili. In Siria Bashar al Assad campeggia sui poster in divisa mimetica e lui qualche ragione in più ce l'ha visto che il suo regime è in guerra dal 2011 e Assad rappresenta l'esercito in campo. In Iran sono invece i pasdaran e i capi dell'esercito a mantenere la titolarità delle divise, i politici e anche la guida suprema indossano, se chierici, abiti religiosi.