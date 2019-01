L'ultima carta nel caos Brexit è un secondo referendum

IL TESTAMENTO DI MARGARET THATCHER

«L’insularità degli inglesi, il loro rifiuto di prendere sul serio gli stranieri», scriveva ancora Orwell, «è una follia che infligge di quando in quando il pagamento di un pesante prezzo». E non ci sarebbe da meraviglirsi troppo se gli inglesi fossero disposti, forse in numero sufficiente, a pagarlo ancora. Le chance di un nuovo referendum, da formulare attentamente, partono però dal seguente quesito: erano chiari nel 2016 i costi dell’operazione? Ma il mito del nazionalismo e della “diversità” è fortissimo, in molti. Parlando nell’ottobre 1999 al congresso dei conservatori a Blackpool una Margaret Thatcher ormai da quasi nove anni non più premier lasciò un testamento che è la bandiera dei brexiteer. Non parla di economia. La Iron Lady era stata ferma sostenitrice e artefice del mercato unico, quello stesso che ora molti brexiteer vorrebbero abbandonare, ma di Bruxelles non le interessava altro. La disprezzava, in fondo, e le sue parole furono a Blackpool perfettamente in linea con la diagnosi di Orwell. «Siamo certamente il miglior Paese in Europa. E in vita mia tutti i problemi sono venuti dall’Europa continentale, e tutte le soluzioni sono venute dalle nazioni anglofone sparse per il mondo». Thatcher detestava i continentali in genere e i tedeschi in particolare perché «inaffidabili» come era emerso in un famigerato incontro diplomatico e storico ai Chequers nel marzo 1990.

I SOVRANISTI TIFANO PER UNA HARD BREXIT

Vladimir Putin e Donald Trump, in parte per gli stessi motivi, tifano Hard Brexit, e già questo dovrebbe aiutare a capire che ai britannici e all’Europa non conviene. Ma le sirene del nazionalismo sono scatenate e seducenti. Nel frattempo i nostri Salvini e Di Maio della Brexit non parlano. E pensare che l’avevano salutata come l’apertura della nuova era, il momento di osare. Salvini era pronto a «metterci la faccia». Ce l’ha messa ed è quasi capo del governo. Ma la Brexit ancora non si sa dove sia. È solo grazie a questo guazzabuglio dove tutti hanno veti e nessuno soluzioni che l’ipotesi apparentemente assurda di un nuovo referendum, da presentare non come una sconfessione del primo ma come scelta tra più opzioni fra le quali il remain, potrebbe alla fine rimanere l’ultima surreale carta.