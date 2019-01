Come Trump vuole sfruttare la Brexit a favore del commercio Usa

Inoltre, è abbastanza chiaro che, con questa strategia, il presidente americano voglia rinsaldare i suoi legami geopolitici con Londra, con l'obiettivo di danneggiare la Germania e – secondariamente – forse anche la Francia. Secondo il consigliere al Commercio di Trump, Peter Navarro, Berlino rappresenta infatti uno dei principali avversari degli Stati Uniti, dal momento che attuerebbe una concorrenza sleale ai danni di Washington (soprattutto nel settore automobilistico). Per quanto riguarda Parigi, invece, è risaputo che – dopo quella che sembrava un'iniziale intesa tra Trump ed Emmanuel Macron – i rapporti tra i due si sono progressivamente raffreddati. Del resto, i dossier che vedono divisi Casa Bianca ed Eliseo sono molteplici: dal clima all'Iran, passando per il protezionismo economico. In questo senso, il magnate newyorchese ha seguito una precisa strategia: introdurre divisione tra gli Stati europei, privilegiando intese bilaterali. Una strategia che, non a caso, sta cercando di portare avanti con l'Italia e – per l'appunto – con la Gran Bretagna.

TRUMP SOGNAVA UN ACCORDO COMMERCIALE ENTRO IL 2020

La hard Brexit – agli occhi di Trump – ha poi un ulteriore obiettivo: quello di siglare un accordo commerciale con Londra. Un accordo che, secondo i beninformati, il presidente americano avrebbe voluto concludere entro le presidenziali del 2020, per usarlo come un trofeo nel corso della campagna elettorale, una scadenza impossibile da rispettare visto i tempi della Brexit e anche i punti interrogativi sulla futura relazione tra Bruxelles e Londra. Se infatti la Gran Bretagna alla fine optasse per rimanere all'interno dell'unione doganale, dovrebbe adeguarsi alla politica commerciale messa a punto da tutti gli altri membri. Per questa ragione, il magnate ha spesso criticato la proposta di divorzio avanzata da Theresa May, da lui giudicata troppo blanda perché non avrebbe garantito a Londra la libertà di manovra necessaria per stringere un'intesa commerciale separato con Washington. Una linea netta, ribadita recentemente dall’ambasciatore statunitense nel Regno Unito, Woody Johnson, secondo cui – una volta liberatasi di Bruxelles – Londra diventerebbe «il perfetto partner commerciale per gli Stati Uniti». Il think tank conservatore americano Heritage Foundation si colloca nella stessa scia, appoggiando lo scenario del "no deal". Secondo la fondazione, ciò permetterebbe al Regno Unito di conseguire una piena sovranità, che si tradurrebbe, ça va sans dire, nel rafforzare i rapporti commerciali con Washington.