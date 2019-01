Cécile Kyenge: «Salirò sulla Sea Watch, non mi fermerà nulla»

Che percezione si ha dell'Italia all'estero?

​Il nostro è sempre stato un Paese che ha dimostrato un coraggio enorme. Nel 2013 ha saputo rispondere con Mare Nostrum per salvare le vite umane prima di tutto il resto, in linea con i valori che contraddistinguono la nostra storia.

Oggi la situzione è diversa?

La situazione è la stessa. Di fronte ai morti che continuano ad aumentare la risposta è proprio la negazione dei principi di solidarietà e di accoglienza. Si chiudono i porti e le frontiere, il contrario di ciò che ci ha fatto camminare in Europa a testa alta.

La gestione delle emegenze però non può essere solo appannaggio dell'Italia.

Gli altri Stati non ci hanno aiutato, ma questo nel 2013 non ci aveva impedito di dare una risposta ambiziosa, che ci faceva sentire orgogliosi di essere italiani. Ora, invece, c'è da vergognarsi. Anche se in passato non siamo stati sostenuti, è nostro dovere richiamare l'Unione agli strumenti e ai percorsi legiferati dai trattati che abbiamo sottoscritto, come l'art. 2 del trattato dell'Ue, che parla di pluralismo, uguaglianza e rispetto dello stato di diritto.

Esiste, in questa circostanza, un problema di diritto?

Queste persone sono sul territorio italiano, si trovano in acque italiane. Il governo non sta agendo nel rispetto della legge.

L'opposizione non ha fatto abbastanza?

Non è un compito che riguarda solo l'opposizione. Bisogna parlare a tutti i cittadini. Molte volte noi interveniamo solo quando ci sono delle azioni vergognose ed eclatanti come questa. Ma servono ogni giorno azioni di resistenza. È questo che dobbiamo mettere in atto: una sorta di resistenza civile, dentro e fuori le istituzioni.