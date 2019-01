Usa e talebani hanno trovato un'intesa per la pace in Afghanistan

Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un'intesa di principio per un accordo quadro sulla pace in Afghanistan. Lo ha reso noto l'inviato Usa al New York Times dopo sei giorni di colloqui con i talebani in Qatar. In base all'intesa, ha spiegato Zalmay Khalilzad, i talebani si impegnano a impedire che l'Afghanistan «diventi una piattaforma per gruppi terroristici internazionali». Questa base, ha aggiunto, potrebbe portare al ritiro delle truppe americane e all'avvio di negoziati diretti talebani-Kabul.