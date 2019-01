In Venezuela Guaidò ha preso il controllo dei beni all’estero

Juan Guaidó, il presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha informato che ha dato inizio a una «presa di controllo progressiva ed ordinata» degli asset del Paese latinoamericano all'estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidó ha detto che «è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela, l'usurpatore e la sua banda decidano di raschiare il fondo del barile», in riferimento a Nicolas Maduro e ai chavisti. Dopo aver ricordato che la corruzione all'interno di Pdvsa, la petrolifera statale venezuelana, è già stata denunciata alla comunità internazionale, Guaidó ha annunciato di avere «ordinato il trasferimento dei conti della Repubblica» che ora saranno sotto il controllo delle «autorità legittime» per «evitare che vada avanti il saccheggio». Il controllo di questi asset, ha sottolineato, sarà affidato al Parlamento venezuelano, come ordina la Costituzione, e si procederà al più presto alla nomina di nuovi dirigenti della Pdvsa e della sua filiale negli Stati Uniti, Citgo.