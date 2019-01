Venezuela, perché tra Guaidó e Maduro deciderà l'esercito

LA CHIAMATA TRA I PARAMILITARI DI MADURO

L'erede il Chavez ha invitato a più riprese i cittadini a unirsi alle milizie popolari chaviste, per fermare il «golpe pagato dagli Usa» e gli «infiltrati dalla Colombia», paramilitari e dei servizi. Alle parate militari ha chiesto un «fucile per ogni miliziano, un fucile per ogni miliziana», per rinfoltire fino a 500 mila unità la Guardia nazionale creata nel 2010, in sostegno alle circa 190 mila unità dell'esercito, per difendere la repubblica socialista bolivariana dai «traditori». Con l'esercito, il leader di Volontà popolare chiama il popolo a scendere in piazza «pacificamente e in massa», «in ogni angolo del Venezuela» e sfodera anche lui l'effige di Simon Bolivar accendendo le folle. Alla guardia nazionale si sono uniti civili delle periferie di Caracas e di altre città piagate dalle gang armate criminali e il risultato sono stati spari, anche di proiettili veri, alle manifestazioni.

L'AVAMPOSTO DI PUTIN IN AMERICA

I morti negli scontri dal 2015 sono oltre 200 e migliaia i feriti, per l'opposizione anche per mano di narcos armatI. Il Cremlino ha smentito e non poteva fare altrettanto, visto che si parla di una società privata già attiva in Siria e in Ucraina, ma «alcune centinaia di mercenari russi» sarebbero entrate in Venezuela nelle ultime settimane, a «protezione dei più alti livelli governativi» e dei «grossi interessi russi e cinesi» nel Paese alleato: lo hanno riportato Reuters e The Guardian citando insider degli ambienti e, se confermato, sarebbe il debutto di contractor russi Oltreoceano. Tra aiuti per il lancio dell'industria del petrolio, l'ossigeno all'economia e gli armamenti (circa 3 miliardi di dollari) si stimano 20 miliardi di dollari in ballo per Mosca in Venezuela. Soprattutto la Cina è esposta nell'energetico, ma Maduro è strategico anche come avamposto russo in America.