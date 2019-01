Chi è il presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaido

Guaido, chi era costui? Se lo chiedono in molti, anche in America Latina, dopo che l’autoproclamato presidente del Venezuela - «ad interim» ribadisce lui, «finché non saranno organizzate nuove e vere elezioni» - è stato riconosciuto legittimo dal blocco occidentale. Per gli Stati Uniti, il Canada, l’Ue, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Svezia e altri governi europei (l’Italia è in bilico), oltre che per diversi Paesi sudamericani, il capo del parlamento (esautorato) di Caracas, Juan Guaido, è l’interlocutore che soppianta l'inamovibile e autoritario capo di Stato Nicolas Maduro. La scelta di campo riflette il disconoscimento da parte dei medesimi governi, e della maggioranza nell’Onu, delle ultime Presidenziali del 2018 e della successiva autoconferma di Maduro a presidente del Venezuela, nel gennaio del 2019.

L'UOMO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

Ma il nuovo corso è un salto nel buio. Pure Guaido è salito al potere in modo antidemocratico e dal nulla, durante gli ultimi scontri di piazza con almeno 14 morti e decine di feriti e grazie a una probabile regia americana. Si spera evidentemente di sbloccare la paralisi che dal 2013, sotto Maduro, ha portato il Venezuela alla fame e alla catastrofe economica. Di certo, come altri leader contemporanei, Guaido è l’uomo giusto al momento giusto, per quanto sbucato in un contesto molto più critico che non, per esempio, Giuseppe Conte in Italia o Donald Trump negli Usa. Come Emmanuel Macron in Francia e l'ex premier Matteo Renzi (e prima di lui Enrico Letta), ma anche come i vicepremier Di Maio o Matteo Salvini, Guaido è giovane, addirittura 35 anni. Un volto nuovo e spendibile per la promessa di discontinuità e rinnovamento.