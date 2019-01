Il lato economico della crisi del Venezuela

L'ALTALENA DEI BOND VENEZUELANI

Il braccio di ferro tra Juan Guaidó e Nicolás Maduro ha all’improvviso fatto schizzare i bond venezuelani. Sia quelli del governo, sia quelli della Pdvsa. Il loro valore è arrivato ai massimi dal 2017, da quando cioè il governo di Caracas aveva iniziato a non pagare più gli interessi per i 50 miliardi di dollari di debito: qualcosa come 9 miliardi. Il 23 gennaio, il giorno in cui il presidente dell’Assemblea nazionale ha giurato come capo dello Stato, il bond venezuelano 2024 è salito di 4 centesimi, e il giorno dopo di 5. Secondo Bloomberg, in soli tre giorni si è registrato un aumento del 19,7% per gli otto bond di Pdvsa e dell’8% per i 15 bond sovrani. Un recupero che è otto volte la media dei mercati emergenti e che indica come gli investitori abbiano fiducia nel nuovo presidente autoproclamato, anche se secondo gli analisti nessuno si aspetta in realtà di recuperare più del 30-40% del valore investito. Perfino il bolivar si è ripreso. L'effetto Guaidò ha però avuto una durata limitata: quando i vertici militari hanno assicurato la loro fedeltà a Maduro, bond e valuta nazionale sono di nuovo calati in pochi minuti.