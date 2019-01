Perché il voto del 29 gennaio sulla Brexit è una vittoria di Pirro per May

Politicamente il 29 gennaio è andato nei migliori dei modi per la leader del Regno Unito. I parlamentari hanno infatti anche bocciato ogni possibile rinvio della scadenza della Brexit fissata al 29 marzo - avrebbe portato solo ulteriore caos, messo May in una posizione ancora più fragile, mentre il periodo di transizione accordato da Bruxelles dà comunque a Londra due anni in più per trattare la relazione futura con l'Ue. Eppure il 29 gennaio è per May anche una vittoria di Pirro. May ha ribadito la volontà di Londra di assicurare che il confine fra Irlanda e Irlanda del Nord resti "senza barriere", ma allo stesso tempo vuole cancellare il backstop che è semplicemente la clausola dell'accordo che prevede proprio questo. E anche se ora può fingere con i suoi parlamentari che quel backstop non era cosa sua, impegnandosi a cercare di ottenere garanzie "legalmente vincolanti" per allontanarne l'attivazione, comunque dall'altra parte si trova una Unione europea che non ha intenzione di riaprire un negoziato solo per lotte politiche intestine al Regno Unito. Così mentre May si è tutelata in casa, chiedendo e ottenendo dal leader laburista Jeremy Corbyn un confronto, da Bruxelles il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha ripetuto per l'ennesima volta la posizione degli altri 27 Stati: «L'accordo raggiunto è e resta il migliore ed unico modo per assicurare una uscita ordinata della Gran Bretagna dall'Ue. Il backstop è parte di quell'accordo, e quell'accordo non è aperto a nuovi negoziati». Quindi cosa succede adesso? Siamo di nuovo al paradosso, con la classe dirigente britannica che ha imboccato un tunnel senza uscita. Ai Comuni la maggioranza ha votato anche un emendamento, seppure non vincolante, che esclude una fuoriuscita del Regno Unito senza accordo, ma come ha avvertito la stessa May «opporsi a un no deal non basta», perché non si avveri «occorre trovare un deal». Peccato che con il voto del 29 gennaio la politica inglese si sia ricompattata su un'opzione impossibile e il rischio di una uscita dall'Ue senza intesa sia molto più vicina.