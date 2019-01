Cosa sappiamo sul caso Huawei e le accuse del governo Usa

Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei e uno dei suoi top manager, il chief financial officer e figlia del fondatore della società Meng Wazhou, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Accuse pesanti che precedono di pochi giorni il nuovo round di trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, in programma il 30 e 31 gennaio a Washington.

LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI CONTRO L'IRAN

Huawei e Meng in particolare sono accusati di aver mentito alle autorità bancarie per evitare dubbi ed eventuali domande su transazioni con la repubblica islamica. Per il ministro della sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen le violazioni arriverebbero a diversi milioni di dollari. In particolare Meng, che attualmente è detenuta in Canada dopo l'arresto avvenuto a dicembre e per la quale Washington chiede l'estradizione, nel 2013 avrebbe ripetutamente mentito sui rapporti fra Huawei e la società iraniana Skycom. Parallelamente il colosso cinese, consapevole delle violezioni, avrebbe coperto l'azione della chief financial officer facendo rientrare possibili testimoni in Cina.