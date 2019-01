Non è il petrolio ad alimentare la crisi venezuelana

​LA GUERRA FREDDA VENEZUELANA

Si è trattato di un gesto che alcuni hanno voluto vedere nella sua tempestività come “pilotato” da Washington e dai soliti poteri forti del capitalismo aggressore. In realtà vi è stata semmai l’erronea dichiarazione di "riconoscimento" di Guaidó e non della sua veste di traghettatore politico-istituzionale. Era però evidente che la sua presa di posizione dovesse essere stata pre-concordata non solo con Donald Trump ma anche con Luis Almagro, il Segretario generale dell’Osa (Organizzazione degli Stati americani). E ciò allo scopo di garantire che la voce di Guaidó trovasse subito a livello internazionale un’eco forte e non fosse subito soffocata dal regime. E così è stato, col mondo che si è ritrovato diviso su due sponde quasi da Guerra fredda; con l’Occidente schierato con Guaidó o comunque a favore di un percorso di mediazione elettoral-riconciliatoria con Maduro e con con Russia e Cina (e la Siria di Bashar al Assad) contro ogni interferenza esterna, tanto più se mirata a un cambio di regime, anatema per quei due Paesi e non solo. La seduta del Consiglio di Sicurezza di sabato 26 gennaio è stata fedele testimone di tale spaccatura, del resto scontata nelle sue motivazioni e nelle sue conclusioni che hanno fornito un’ulteriore conferma dell’ormai conclamata inadeguatezza delle Nazioni Unite – per assetto rappresentativo e procedure decisionali – a farsi garante della governance del mondo in termini di pace e sicurezza. Situazione bloccata dunque e rischio di una temibile e prevedibilmente rovinosa oltre che sanguinosa guerra civile? È del tutto possibile visto che il buon senso non è la cifra dell’esercizio di un potere non democraticamente esercitato.

LA PRESSIONE INTERNAZIONALE PER EVITARE LA GUERRA CIVILE

Ma a ben vedere c’è dell’altro che non deve essere trascurato. C’è Mosca che non vuole certo farsi trovare dalla parte sbagliata nel futuro del Venezuela e punta, seppure discretamente (vedasi il ministro degli esteri Sergej Lavrov), a uno sbocco di conciliazione. Così la Cina, soprattutto in questo momento. C’è Maduro che sta facendo la voce grossa ma ha negoziato con Washington una permanenza di 30 giorni - e non più di 72 ore come dichiarato in un primo tempo - del personale delle rispettive ambasciate, segno che esiste un filo di dialogo. Filo che penso stia correndo anche con Mosca e Pechino. C’è la defezione dell’addetto militare venezuelano a Washington: un gesto isolato, certo, ma anche la potenziale spia di una qualche insofferenza all’interno dell’apparentemente granitico schieramento delle forze armate. C’è l’offerta dell’amnistia da parte di Guaidó che alla fin fine potrebbe insinuare all’interno dell’apparato militare oltre che dello stesso giglio magico di Maduro il cuneo del dubbio sulle prospettive a medio termine. C’è una pressione internazionale che continua e appare destinata ad accrescersi. E che oscilla tra il riconoscimento immediato di Guaidó quale presidente (Usa, Canada e gran parte dei Paesi latino-americani), la sollecitazione perentoria ad annunciare elezioni entro otto giorni (Francia, Germania, Spagna e Inghilterra) e il monito a esplorare vie di riconciliazione nazionale ed evitare di far scoppiare il bubbone della guerra civile che sta temibilmente gonfiandosi.