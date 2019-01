La crisi venezuelana vista da Vladimir Putin

Il suo spagnolo è impeccabile e ha l’andamento lento e l’accento dolce dell’America Latina. È un cultore della storia dei rivoluzionari di quelle parti. Fu lui, come numero uno di Rosneft, a trattare nel 2006 il primo grosso affare della Russia col leader della “rivoluzione bolivariana" Chavez: una vendita di armamenti per 4 miliardi di dollari, pagati con carichi di greggio. Visto che gli Usa si rifiutavano di fornirgli pezzi di ricambio per gli F-16 della sua aviazione, il presidente del Venezuela comprò i cacciabombardieri Sukhoi, gli elicotteri e i carri armati di Putin. Un accordo militare-petrolifero di forte valenza politica. La vendita di armi è poi continuata, sempre in parallelo con gli investimenti nell’industria energetica. Nel 2013, il Venezuela aveva già comprato materiale bellico per 11 miliardi di dollari, quasi sempre a credito. Con vari infortuni. Le fabbriche di fucili Kalashnikov pagate da Mosca non sono mai entrate in produzione. Un prestito di 1 miliardo per forniture militari non è stato restituito. Ma l’impagabile obbiettivo di costruire una presenza militare seppure indiretta nell’emisfero occidentale sotto il naso di Washington è stato centrato. E sbandierato: per tre volte, (nel 2008, nel 2013 e nel 2018) bombardieri strategici russi in grado di trasportare testate nucleari sono atterrati a Caracas. Dimostrazioni parecchio indigeste per la Casa Bianca.