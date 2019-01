Le cose da sapere sul voto per la Brexit del 29 gennaio 2019

2. LA POSIZIONE DI MAY: LA PREMIER APRE SUL SECONDO EMENDAMENTO

Al momento l'orientamento di May (nonostante le divisioni fra i suoi stessi ministri) appare netto. No al primo emendamento, che secondo lei mirerebbe a «impantanare la Brexit»; apertura sul secondo, in vista di un possibile ricompattamento con gli euroscettici ultrà alla Boris Johnson. Johnson che, da parte sua, lancia segnali di pace, a patto che la premier spunti dai 27 una non meglio precisata "clausola di libertà" sul backstop. Più facile da dire che da ottenere, visto che l'Unione europea «non è aperta a rinegoziare».