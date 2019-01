Un uomo ha aperto il fuoco sui passanti a Bastia

Paura in Corsica. Nel pomeriggio di mercoledì 30 gennaio un uomo ha aperto il fuoco su alcuni passanti nella zona sud di Bastia per poi barricarsi in una abitazione, non si sa di sua proprietà o meno. Il bilancio è di un morto e di sei feriti. Tra le persone rimaste a terra anche un poliziotto. Come raccontato da CorseMatin.com l'uomo sarebbe armato anche di un coltello. Sul posto è in corso un'operazione delle forze dell'ordine. Gli agenti stanno cercando di fare irruzione nell'appartamento per neutralizzare il soggetto. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

LO SPARATORE SAREBBE UN PREGIUDICATO DI 70 ANNI

La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Montesoro. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, lo sparatore avrebbe 70 anni e sarebbe un pregiudicato. L'uomo pare viva nel quartiere e in passato avrebbe avuto anche problemi con i vicini. Si ignorano ancora i motivi del gesto.