I limiti della geopolitica di papa Francesco in Venezuela

GLI UOMINI DELLA DIPLOMAZIA E IL LEGAME CON CARACAS

D’altro canto l’esclusione o autoesclusione del Vaticano dalla crisi in corso a Caracas non è un fatto privo di conseguenze. Di fatto la vicenda venezuelana sta coinvolgendo e interessando tutti i principali player dello scacchiere mondiale: dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia all’Ue solo per citare i principali. In sostanza il primo papa latinoamericano che ha già svolto un ruolo in almeno due negoziati cruciali in America latina – l’accordo per la cessazione della guerriglia delle Farc in Colombia, l'allentamento della tensione fra Stati Uniti e Cuba – si muove ora con la massima cautela fino a risultare quasi esterno alla partita in corso. E sì che il capo della diplomazia di Francesco, il cardinal Parolin, è stato fino a pochi anni fa nunzio apostolico proprio a Caracas, dunque conosce bene la realtà del Paese. Non solo: il nuovo sostituto per gli Affari generali della segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra, è di origine venezuelana, mentre a Caracas è attualmente nunzio monsignor Aldo Giordano, diplomatico esperto, in precedenza osservatore permanente al Consiglio d’Europa di Strasburgo.

LA PREOCCUPAZIONE PER UNA ESCALATION DI VIOLENZA

In realtà dalla posizione vaticana traspare una preoccupazione reale per il rischio di uno scenario che precipiti nella violenza, nel «bagno di sangue», anche perché fino ad ora uno dei protagonisti della crisi, l’esercito, è rimasto fedele al regime di Nicolàs Maduro. Difficile dire fino a che punto possa arrivare la repressione e se la crisi possa degenerare in una guerra civile. Quel che è certo è che Maduro, erede sempre più traballante del caudillo rosso Hugo Chavez, non ha al momento intenzione di mollare la presa.