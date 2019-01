Maduro ha aperto al negoziato con l'opposizione in Venezuela

Il presidente venezuelano si è detto favorevole a un intervento di altri Stati in tal senso e ha menzionato in particolare «i governi di Messico, Uruguay, Bolivia, Russia, Vaticano e alcuni governi europei». «Sto inviando loro delle lettere ufficiali perché possano sostenere il dialogo in Venezuela dove vogliono, quando vogliono e in qualsiasi forma vogliano», ha affermato Maduro.

MISURE RESTRITTIVE PER GUAIDÒ

Maikel Moreno, presidente del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) ha proibito intanto di lasciare il Paese a Juan Guaidò, il presidente del parlamento che ha assunto ad interim i poteri dell'esecutivo, e gli ha congelato anche i beni, come richiesto dal procuratore generale Tarek William Saab. Nella sua richiesta al Tsj, Saab aveva spiegato che l'indagine della magistratura ha individuato in Guaidó il leader delle proteste che «hanno comportato gravi danni alle famiglie venezuelane». Moreno, in una dichiarazione letta alla tv pubblica, ha detto che le misure restrittive si manterranno finché durerà l'inchiesta della Procura.