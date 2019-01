Chi è Benny Gantz, il generale che sfida Netanyahu

Nato il 9 giugno del 1959, ex attaché militare negli Usa, Gantz ha ricoperto la più alta carica dell'esercito israeliano (ora occupata da Aviv Kochavi) dal 14 febbraio 2011 al 16 febbraio 2015 con in mezzo due guerre con Hamas a Gaza. Da quando ha lasciato il prestigioso incarico, non sono stati pochi a tirarlo per la giacchetta nel tentativo di convincerlo a candidarsi. Benny (Benjamin, come Netanyahu) - noto anche per il suo carattere schivo - ha resistito a lungo, infine ha scelto: lo scorso dicembre ha annunciato la sua discesa in campo. In un batter d'occhio è diventato, insieme a Yair Lapid - il telegenico giornalista leader del partito centrista 'C'è futuro' - tra i più accreditati rivali del primo ministro ed i sondaggi lo premiano. Nello scarno video, viso sorridente ma non troppo e camicia aperta sul collo come i vecchi leader di Israele a cominciare da Ben Gurion, ha annunciato il suo programma elettorale. «Per me», ha detto, «Israele viene prima di tutto. Unisciti a me e insieme percorreremo nuove strade. Perché abbiamo bisogno di qualcosa di diverso e insieme faremo qualcosa di differente». I video della sua campagna elettorale, in cui vengono snocciolati numeri sui terroristi uccisi in Palestina, non lasciano molti dubbi sulla linea dura che Gantz intende adottare.