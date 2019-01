Naufragio di migranti al largo di Gibuti

Sono 52 i corpi finora ritrovati in mare al largo di Gibuti, nel Corno d'Africa, dopo il naufragio di due imbarcazioni di migranti capovolte durante una mareggiata. Si presume che i dispersi siano una sessantina. A bordo c'erano circa 130 persone. Lo ha detto l'Agenzia dell'Onu per le migrazioni, mentre i cadaveri si allineano via via sulla spiaggia. Sedici sopravvissuti sono stati tratti in salvo. Il naufragio è avvenuto ieri, ma le operazioni di soccorso sono proseguite oggi.