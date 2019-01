Come le Caritas della Lombardia hanno disobbedito a Salvini

Un'altra criticità contenuta nel decreto è attribuibile alla progressiva marginalizzazione dello Sprar, che sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati, finendo pure col cambiare nome. «Lavoriamo da 15 anni sul territorio nel tentativo di privilegiare l'integrazione e l'accoglienza diffusa a quella straordinaria», dice Ferrario. «È per questo che la maggior parte delle persone di cui ci occupiamo è entrata a far parte del sistema di protezione assistita. Ora però, col decreto, questa tipologia sarà sempre più ridotta. Noi restiamo convinti che sia necessario diminuire i Cas e ampliare lo Sprar».

CONTINUITÀ DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE

Gualzetti, nel ribadire la contrarietà a un decreto che non esita a definire dai capitolati «spaventosi», ha ribadito che se le Caritas diocesane parteciperanno alle nuove convezioni con le prefetture, continueranno in ogni caso a garantire, sempre a proprie spese, i percorsi di integrazione avviati, come corsi professionali e tirocini in azienda. «Rispettiamo le istituzioni e collaboriamo lealmente con loro», è il pensiero del direttore della Caritas ambrosiana, «ma in questo caso la nostra coscienza ci impone di andare oltre quanto previsto dallo Stato, per il bene dei nostri ospiti, ma anche delle comunità che li accolgono, che si troverebbero a fare i conti con migranti abbandonati a loro stessi e quindi facile preda dei circuiti irregolari, dentro i quali si annida di tutto».

OLTRE 3 MILA OSPITI DEI CAS IN LOMBARDIA

Sui quasi 27 mila ospiti complessivi accolti in Lombardia, attualmente sono 4.514 i migranti presenti nelle strutture delle 10 diocesi lombarde. Di questi 3.129 si trovano nei Centri di accoglienza straordinaria gestiti in convezione con le prefetture, 847 negli Sprar dei Comuni, 163 nel centri per minori stranieri non accompagnati. Oltre la metà, 2.293, sono presenti nella rete di accoglienza diffusa della diocesi di Milano. 1.204 nella diocesi di Bergamo. Il resto nelle diocesi di Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Vigevano. Come detto, la previsione della Caritas è che siano almeno 500 gli ospiti che beneficeranno della scelta degli organismi ecclesiali e che, diversamente, secondo il nuovo provvedimento del governo tradotto nella legge 132/18, sarebbero usciti dal sistema di protezione.