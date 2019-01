Quattro scenari per la crisi del Venezuela

3. UN GOVERNO MILITARE

Un terzo scenario passa dalla presa del potere da parte delle gerarchie militari, finora fedeli a Maduro. Ad aumentare la pressione nei loro confronti, nelle scorse ore è arrivato il "giallo" dell’appunto del consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton sull’invio di «5 mila soldati in Colombia» immortalato dalle telecamere. L'ipotesi di un piano di intervento militare a guida Usa in Venezuela è stata smentita dal Pentagono, spiegando che la Difesa statunitense non ha ricevuto ordini in tal senso, ma la Casa Bianca tace. Resta comunque la presenza americana in Colombia, sia sotto forma di addestratori delle truppe di Bogotà, sia come sostegno economico e umanitario proprio alla popolazione venezuelana (una nave ospedaliera Usa in autunno ha attraccato nel porto colombiano di Riohacha). Un' eventuale iniziativa militare Usa potrebbe essere molto pericolosa per le forze armate venezuelane, perché porterebbe a uno scontro dagli esiti incerti e che metterebbe a rischio la posizione di “dominio” di cui godono sotto la presidenza Maduro.