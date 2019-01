Come funzionerà il meccanismo Ue contro le sanzioni Usa in Iran

L'Unione europea ha annunciato il 31 gennaio l'istituzione dello Special Purpose Vehicle (Spv), lo strumento finanziario che, sulla carta, dovrebbe permettere alle imprese comunitarie di continuare a fare affari «in modo legittimo» con l'Iran nonostante le sanzioni statunitensi, come previsto dall'accordo sul nucleare del 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action, Jcpoa). Questo strumento si chiamerà Instex (Instrument In Support Of Trade Exchanges) e, come ha spiegato il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, «sarà un'istituzione europea, totalmente indipendente, che non avrà conti in dollari e nessun legame con la moneta statunitense».

NESSUN COINVOLGIMENTO DI BANCHE COMMERCIALI E CENTRALI

L'iniziativa è stata portata avanti da Francia, Germania e Regno Unito e si è resa necessaria dopo che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo sul nucleare, reintroducendo le sanzioni contro Teheran. L'Instex, che nasce con l'obiettivo di mettere le compagnie europee al riparo dalle sanzioni, avrà base a Parigi, sarà gestito da un esperto tedesco e avrà un advisory board a guida britannica. In sostanza, il nuovo ente fungerà da intermediario tra le aziende e l'Iran. Come ha scritto Al Jazeera a settembre, «se gli italiani vorranno comprare del petrolio iraniano, trasferiranno i soldi [a Instex], che si occuperà delle transazioni finanziarie, e viceversa. Non ci sarà coinvolgimento di banche commerciali né di banche centrali, entrambe terrorizzate dalla prospettiva di ritorsioni da parte degli Stati Uniti». L'Instex sarà pienamente operativo per gli affari entro uno o due mesi. Inizialmente, sarà utilizzato per il commercio di cibo, farmaci e dispositivi medici. In seguito, se si dimostrerà efficace, verrà esteso ad altri beni.