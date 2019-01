In Venezuela Guaidò cerca il sostegno di esercito e parlamento europeo

«A MADURO RESTA POCO TEMPO»

Guaidò ha sostenuto anche che a Maduro resta «poco tempo per continuare ad usurpare la presidenza», ha lanciato un appello all'unità dei venezuelani ed ha ammesso aver avuto incontri segreti con responsabili militari. «Per ottenere l'uscita (di Maduro) con il minimo spargimento di sangue, tutti i venezuelani devono restare uniti e premere, fino alla rottura finale del regime», ha scritto Guaidò, ripetendo la sua "road map" in tre punti: «fine dell'usurpazione, governo di transizione ed elezioni libere». Guaidò ha sottolineato che «il ritiro dell'appoggio militare a Maduro risulta decisivo per il cambiamento di governo e la maggioranza dei militari e delle forze di sicurezza sanno benissimo che le penurie attuali sono insostenibili» per cui «ci siamo riuniti con militari e funzionari della sicurezza, attraverso canali clandestini e abbiamo offerto un'amnistia per coloro che non hanno commesso crimini di lesa umanità». Per sconfiggere Maduro, ha spiegato, è necessario andare avanti su tre fronti: quello istituzionale, «per rafforzare il ruolo dell'Assemblea Nazionale come ultimo bastione della democrazia", quello internazionale, attraverso l'appoggio del Gruppo di Lima, l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa, gli Stati Uniti e l'Unione Europea), e quello popolare «che si basa sul principio dell'autodeterminazione del nostro popolo».

POSSIBILI COLLOQUI TRA RUSSIA E UE

Russia e Ue potrebbero tenere colloqui "ad alto livello" per discutere della situazione: lo ha detto il rappresentante permanente della Russia presso l'Unione europea, Vladimir Cizhov, in un'intervista alla Tass. Cizhov ha inoltre dichiarato che le posizioni dei Paesi europei sulla questione non sono "identiche". «Abbiamo contatti di lavoro quotidiani con il Servizio europeo per l'azione esterna», ha affermato il funzionario russo precisando che «non ci sono stati contatti di alto livello» tra Mosca e Bruxelles sul Venezuela ma che«potrebbero aver luogo». Intanto oggi il parlamento europeo dovrebbe votare una mozione in appoggio del leader dell'opposizione venezuelana.