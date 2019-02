Angela Merkel ha detto addio a Facebook

«Oggi sono qui per ringraziarvi del forte supporto che avete dato a questa pagina», ha detto Merkel nella clip di poco più di 40 secondi. «Come sapete non sarò più a capo della Cdu e per questo motivo non è più necessario tenere aperto questo profilo».

UNA PAGINA DA DUE MILIONI E MEZZO DI FAN

La pagina in questione conta circa 2 milioni e mezzo di fan, più del presidente francese Emmanuel Macron e della maggior parte dei politici tedeschi. Non è caratterizzata da una fitta interazione con i seguaci, ma tenta di mettere in luce gli aspetti più "pop" della cancelliera, dalle passioni per il giardinaggio e le escursioni, all'amore per lopera. C'è pure il suo film preferito, La mia Africa, con Robert Redford e Meryl Streep e il suo sogno: un viaggio sulla Transiberiana da Mosca a Vladivostok. In pochi minuti il video di Merkel ha ricevuto centinaia di commenti, dalla Germania e dal resto del mondo, molti positivi, molti altri un po' meno.

NESSUN ACCOUNT TWITTER PER LA CANCELLIERA

Negli ultimi tempi, in ogni caso, i post si erano fatti sempre meno frequenti. L'ultimo era sempre il video di un intervento della cancelliera alla conferenza della Cdu a dicembre. Nonostante il gran numero di aficionados Merkel non ha mai posseduto un account Twitter. La Geramania ha dato negli ultimi anni parecchio filo da torcere ai colossi dei social network, rafforzando le leggi per circoscrivere hate speech e fake news.